В Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25.

Это произошло под Бахмутом, за который ведутся кровавые бои, сообщили в Нацгвардии.

Отмечается, что это произошло утром 2 февраля, вражеский самолет был приземлен с помощью ПЗРК Игла-1.

— В юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров, цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК «Игла-1» и совершен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен, – рассказал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на псевдо «Партизан»

Отмечается, что на Бахмутском направлении только за прошедшую неделю расчетом были уничтожены российский вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении, говорят военные. Но наши защитники мужественно удерживают оборону города-крепости.

Напомним, в течение 17 января авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, также был сбит штурмовик Су-25.