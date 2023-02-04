Министр обороны Алексей Резников анонсировал поступление в Украину значительного количества современных западных танков.

Об этом он написал в Twitter в субботу, 4 февраля.

— Официально: танковая коалиция за Украину родилась и активно развивается. В скором времени мы будем с радостью приветствовать Леопарды, Челленджеры и Абрамсы на украинской земле. Их очень много, – рассказал Резников.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказывал, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 стран-участниц. В первой волне помощи западных союзников Украина получит 120–140 современных танков.

3 февраля Германия подтвердила передачу танков поколения Leopard 1 для Украины.

Ранее ФРГ официально объявила о поставках танков Leopard 2 для ВСУ и разрешила их реэкспорт для других стран.