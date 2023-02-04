Из освобожденных сегодня из российского плена защитников 23 ранены или больные, некоторые потеряли конечности в результате обморожений.
Как сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), младшему из освобожденных воинов недавно исполнился 20 лет, самому старшему - 62 года.
Сегодня в Украину в рамках очередного обмена вернули еще 116 защитников . Среди них – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои, всего – двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.
Также Ермак отметил, что удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского воина-добровольца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся.
На декабрь 2022 года, по данным Офиса президента, в общей сложности из российского плена было освобождено более 1,3 тысяч украинцев.
Из освобожденных сегодня из российского плена защитников 23 ранены или больные, некоторые потеряли конечности в результате обморожений.
Как сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), младшему из освобожденных воинов недавно исполнился 20 лет, самому старшему - 62 года.
Сегодня в Украину в рамках очередного обмена вернули еще 116 защитников . Среди них – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои, всего – двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.
Также Ермак отметил, что удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего украинского воина-добровольца, который служил во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения вернулся.
На декабрь 2022 года, по данным Офиса президента, в общей сложности из российского плена было освобождено более 1,3 тысяч украинцев.