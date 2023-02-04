Из освобожденных сегодня из российского плена защитников 23 ранены или больные, некоторые потеряли конечности в результате обморожений.

Как сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), младшему из освобожденных воинов недавно исполнился 20 лет, самому старшему - 62 года.

Сегодня в Украину в рамках очередного обмена вернули еще 116 защитников . Среди них – защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои, всего – двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

По информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, вернули сегодня 87 - воинов ВСУ, двое из которых - из ССО, восемь бойцов ТрО, семь - из Нацгвардии, шестеро - из Нацполиции, пятеро - из ГНСУ, двое - из ВМС и один представитель ГСЧС.