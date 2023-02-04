Служба безопасности Украины при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила коррупцию в Южном филиале ГП «Администрация морских портов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных. По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный». При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении бюджетных денег во время строительства казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.