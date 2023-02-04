Правительство Канады отправило в Украину первый боевой танк Leopard 2.

Об этом в своем Twitter сообщила министр обороны Анита Ананд.

— Сегодня самолет канадских воздушных сил вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который Канада отправляет в Украину. Канада поддерживает народ Украины - и мы будем продолжать предоставлять Вооруженным силам Украины оборудование, необходимое для победы, - написала она.

В конце января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard и предоставила разрешение другим странам. После этого стало известно, что страны Европы готовятся передать Украине 80 танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов. Один батальон соберут из танков, которые предоставят Германия, Нидерланды, Испания и Финляндия. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4.