Россияне в оккупированной Горловке Донецкой области обустраивают детские сады, школы и складские помещения под полевые госпитали. А все потому, что все медицинские учреждения переполнены ранеными российскими военными.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в возведении по состоянию на 6.00 5 февраля.

В Светлодарске Донецкой области в один из военных госпиталей, где лечатся около 70 человек, прибыл медицинский персонал из Якутии.

Также Генштаб продолжает фиксировать случаи отказа участвовать в боевых действиях мобилизованными россиянами. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию России было возвращено до 600 таких мобилизованных.

Напомним, во временно захваченном Луганске на территории роддома городской больницы №3 и роддома областной больницы оккупанты развернули «полевые госпитали», где лечат российских военнослужащих.