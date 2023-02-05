Вицепремьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров винтервью «Радио Свобода» прокомментировал возможность проведения выборов и переписи населения с помощью приложения «Дія».

— Сейчас вообще нет такой цели – заниматься выборами через «Дію». Относительно переписи населения. Хороший вопрос. Мы об этом публично активно не коммуникировали, но я сейчас ответственен за реформу службы статистики. Мы приняли в прошлом году два законопроекта, один из которых о переписи населения. И там отмечено, что мы можем проводить первый раунд переписи, используя электронные средства. И мы можем задействовать «Дію», – рассказал министр.

По словам Михаила Федорова, одним из партнеров такой переписи планировала быть и, как он уверен, будет компания Apple.

— Они нам помогают специалистами по кибербезопасности. Потому что они являлись партнерами переписи в США. Вот такой интересный кейс. И я уверен, что это был бы проект мирового уровня. Мы бы показали, как можно, используя технологию, делать уже новые переписи населения, которые показывают уже более объективную, активную информацию, – отметил глава Минцифры.

Что касается выборов через «Дію», то для того чтобы они состоялись, по словам Михаила Федорова, должна завершиться прежде всего реформа целого ряда государственных секторов.

— Нужно невероятное доверие к власти, невероятное доверие к правоохранительным органам, судебной системе и электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе, то будет доверие друг к другу, тогда можно строить электронные выборы. Поэтому нужно строить эти институты. Мы тоже этим занимаемся, – рассказал он.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины ведет коммуникацию по внедрению украинского приложения «Дія» в более чем пяти странах. Речь идет о нескольких европейских странах, странах Азии и Африки.