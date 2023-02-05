В Донецкой области пограничники подбили БПЛА артиллеристов российской оккупационной армии.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по украинским силам. Бойцы приземлили дрон из стрелкового оружия.

— С потерей аэроразведки точность вражеского обстрела снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось, – говорят в погранслужбе.

Напомним, в бою за Бахмут пограничники уничтожили штурмовое подразделение кафиров.