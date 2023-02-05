Подразделения украинских зенитных ракетных войск уехали за границу на обучение по управлению системами противовоздушной/противоракетной обороны SAMP/T-Mamba.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он поблагодарил правительства Франции и Италии за их решение предоставить Украине системы SAMP/T-Mamba для защиты от ракетных атак России. Они также усилят систему противовоздушной обороны.

— Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути, – отметил он, не уточнив, в какую страну отправились бойцы.

Как уточнил Николай Олещук, весной зенитчики вернутся в Украину со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba.

Ранее сообщалось, что в Германию прибыли первые военнослужащие Вооруженных сил Украины для обучения работе с боевыми машинами пехоты Marder.