В Одессе 280 тысяч потребителей остаются без электроснабжения. За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

— В городе все еще до 40% потребителей остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария, – говорится в сообщении.

Как сообщили в ДТЭК, Одессе передали 15 мощных генераторов, что поможет разгрузить сеть и предоставить больше энергии жителям города.

Генераторы направят на нужды критической инфраструктуры, которая поставляет людям воду и тепло. Уже сегодня жители Одессы и Одесского района будут обеспечивать светом на 2 часа через 8 часов без света.

— К сожалению, сейчас это тот максимум, которым можно обеспечить все имеющееся исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы – перерыв в электроснабжении начнет сокращаться, – добавляет ДТЭК.

Напомним, с понедельника энергетики ожидают более стремительный рост потребления электроэнергии.