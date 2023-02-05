С понедельника энергетики ожидают более стремительного роста потребления электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

— После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран. Дефицит электроэнергии уменьшился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне, говорится в сообщении.

Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. В первую очередь произведенная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

Лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской, только на период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

В результате масштабной аварии на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго», в Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения.

Ранее сообщалось, что в Одесской области остается самая сложная ситуация со светом.