Россияне на временно оккупированных территориях изымают книги из фондов общих и школьных библиотек и сжигают их в котельных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек. В Ровеньках (Луганская область) отмечены случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных. Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. при этом россияне оправдывают это тем, что они изымают «нацистскую литературу», и в перечень такой литературы попадают все украинские книги, – говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что ранее так называемое «министерство образования и науки ЛНР» (представители оккупационных властей в Луганской области) направило руководителям администраций городов и районов, а также подведомственным образовательным организациям документ с советом изъять из фондов школьных библиотек книги из списка, в котором 365 позиций.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе россияне собираются переименовать 86 улиц и переулков, названных в честь украинских деятелей.