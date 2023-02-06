Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Турции и ее лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану из-за землетрясений, приведших к жертвам.

Об этом он написал в Twitter.

— Я выражаю свои соболезнования президенту Эрдогану, жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — отметил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что Украина готова помочь Турции побороть последствия стихии.

— Мы поддерживаем людей Турции в это тяжелое время. Мы готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий стихии, подчеркнул президент.

Напомним, на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. По меньшей мере , 118 человек погибли.