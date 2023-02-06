Игорь Клименко, фото пресс-службы МВД

В Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.

Игорь Клименко, фото пресс-службы МВД

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д. А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины», - пишет он.

В настоящее время Игорь Клименко занимает должность исполняющего обязанности министра.

Ранее в этот день глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ.

18 января вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области.

Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одной из «горячих точек» в Харьковской области.