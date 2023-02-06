В Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
Игорь Клименко, фото пресс-службы МВД
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д. А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины», - пишет он.
В настоящее время Игорь Клименко занимает должность исполняющего обязанности министра.
Ранее в этот день глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ.
18 января вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области.
Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одной из «горячих точек» в Харьковской области.
В Верховной Раде в понедельник, 6 февраля, было зарегистрировано представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины.
Игорь Клименко, фото пресс-службы МВД
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
«В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-министра Украины Д. А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины», - пишет он.
В настоящее время Игорь Клименко занимает должность исполняющего обязанности министра.
Ранее в этот день глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе ожидается назначение глав МВД и СБУ.
18 января вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту потерпел крушение в жилом квартале Броваров Киевской области.
Погибли все девять человек, которые находились в вертолете: шесть членов оперативной группы МВД, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа. Они летели в командировку одной из «горячих точек» в Харьковской области.