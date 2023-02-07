Украинские бойцы за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.
Украинские бойцы за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:
Напомним, российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.