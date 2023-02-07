Украинские бойцы за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 133190 (+1030) человек ликвидировано,

танков ‒ 3245 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,

артиллерийских систем - 2232 (+1) ед,

РСЗО - 461 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,

самолетов - 294 (+0) ед,

вертолетов - 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1958 (+0),

крылатые ракеты - 796 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5107 (+3) ед,

специальная техника - 208 (+5).

Напомним, российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.