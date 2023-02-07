Патрульные призывают граждан соблюдать правила поведения при обнаружении подозрительных предметов. Помните, что предметы, подобные боеприпасам, должны быть обезврежены только специалистами.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Правоохранители призывают горожан помнить о правилах минной безопасности, быть очень осторожными и научить детей безопасному поведению в случае обнаружения подозрительного предмета. Если вы увидели вещь, которая, вероятно, может быть взрывчаткой, соблюдайте важные и простые правила:

- сохраняйте спокойствие; - немедленно сообщите о находке дежурных служб 101 или 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса или ориентиров места нахождения предмета); - предупредите прохожих о возможной опасности; – отойдите от находки на безопасное расстояние.

Категорически запрещено:

- курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета; - ни в коем случае не перемещайте предмет и не прикасайтесь к нему, не поднимайте, не бросайте и не ударяйте подозрительные предметы;

В полиции напоминают, что боеприпасы, гранаты и мины могут выглядеть как взрывное устройство и замаскированы под обычные бытовые вещи.

Напомним, что в Украине появилась карта взрывоопасных территорий.