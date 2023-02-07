Патрульные призывают граждан соблюдать правила поведения при обнаружении подозрительных предметов. Помните, что предметы, подобные боеприпасам, должны быть обезврежены только специалистами.
Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
Правоохранители призывают горожан помнить о правилах минной безопасности, быть очень осторожными и научить детей безопасному поведению в случае обнаружения подозрительного предмета. Если вы увидели вещь, которая, вероятно, может быть взрывчаткой, соблюдайте важные и простые правила:
- сохраняйте спокойствие;
- немедленно сообщите о находке дежурных служб 101 или 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса или ориентиров места нахождения предмета);
- предупредите прохожих о возможной опасности;
– отойдите от находки на безопасное расстояние.
Категорически запрещено:
- курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;
- ни в коем случае не перемещайте предмет и не прикасайтесь к нему, не поднимайте, не бросайте и не ударяйте подозрительные предметы;
В полиции напоминают, что боеприпасы, гранаты и мины могут выглядеть как взрывное устройство и замаскированы под обычные бытовые вещи.
Напомним, что в Украине появилась карта взрывоопасных территорий.
Патрульные призывают граждан соблюдать правила поведения при обнаружении подозрительных предметов. Помните, что предметы, подобные боеприпасам, должны быть обезврежены только специалистами.
Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
Правоохранители призывают горожан помнить о правилах минной безопасности, быть очень осторожными и научить детей безопасному поведению в случае обнаружения подозрительного предмета. Если вы увидели вещь, которая, вероятно, может быть взрывчаткой, соблюдайте важные и простые правила:
- сохраняйте спокойствие;
- немедленно сообщите о находке дежурных служб 101 или 102 (сообщение делать не спеша, четко, с указанием точного адреса или ориентиров места нахождения предмета);
- предупредите прохожих о возможной опасности;
– отойдите от находки на безопасное расстояние.
Категорически запрещено:
- курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;
- ни в коем случае не перемещайте предмет и не прикасайтесь к нему, не поднимайте, не бросайте и не ударяйте подозрительные предметы;
В полиции напоминают, что боеприпасы, гранаты и мины могут выглядеть как взрывное устройство и замаскированы под обычные бытовые вещи.
Напомним, что в Украине появилась карта взрывоопасных территорий.