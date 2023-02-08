В Первомайском районе Николаевщины мужчина во время ссоры ударил молотком по голове знакомого, обокрал его и оставил в доме умирать.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре Николаевской области.

41-летнему жителю Первомайского района судом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, оставленных в опасности и кражах, совершенных в условиях военного положения (ч.1.2. 3 статьи 135, ч. 4 статьи 185 УК Украины).

По данным следствия, 15 декабря 2022 года, подозреваемый находился у своего 66-летнего знакомого и после совместного распития алкогольных напитков похитил у него водяной насос. После этого, 19 декабря, во время застолья между мужчинами возникла ссора из-за воровства насоса.

- В ходе ссоры злоумышленник два раза ударил последнего молотком в область головы. После чего украл телевизор, цифровой тюнер и бензопилу, скрылся с места совершения преступления, при этом закрыл на замок входную дверь и оставил пострадавшего в опасном для жизни состоянии. От полученных травм мужчина скончался, — сообщили в прокуратуре.

За указанное уголовное правонарушение законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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