Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 февраля провело ротацию постоянной мониторинговой миссии наблюдателей на Южно-Украинской и Запорожской атомных станциях.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 находится под оккупацией российских захватчиков.

Кроме того, 4 февраля состоялась ротация миссии 2023 - на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Напомним, в середине января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.