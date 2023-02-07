Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 февраля провело ротацию постоянной мониторинговой миссии наблюдателей на Южно-Украинской и Запорожской атомных станциях.
Об этом сообщает Госатомрегулирование.
Запорожская АЭС с 4 марта 2022 находится под оккупацией российских захватчиков.
Кроме того, 4 февраля состоялась ротация миссии 2023 - на Ровенской и Чернобыльской АЭС.
Напомним, в середине января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 февраля провело ротацию постоянной мониторинговой миссии наблюдателей на Южно-Украинской и Запорожской атомных станциях.
Об этом сообщает Госатомрегулирование.
Запорожская АЭС с 4 марта 2022 находится под оккупацией российских захватчиков.
Кроме того, 4 февраля состоялась ротация миссии 2023 - на Ровенской и Чернобыльской АЭС.
Напомним, в середине января Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.