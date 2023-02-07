В Николаеве временно прекратят подачу воды. Причина – проблемы с функционированием насосных станций водопровода.

Об этом сообщает «Николаевводоканал».

Горожане призывают сделать запасы воды: «Сейчас в город вода еще подается, но с пониженным давлением. Пока есть возможность рекомендуем сделать запас».

На предприятии также пока не знают сроки восстановления водоснабжения.

— Ориентировочный срок, который нам необходим для решения технической проблемы, пока не можем указать, – говорится в сообщении.

Напомним, что такая ситуация в Николаеве уже во второй раз с начала 2023 года . В частности, 2 января из-за аварии «Николаевводоканал» вынужден был остановить работу всех насосных станций водопровода. Восстановить водоснабжение в городе удалось всего через несколько дней.