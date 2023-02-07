В Николаевской области суд арестовал мужчину за оправдание полномасштабного вторжения России с альтернативой внесения залога в размере 215 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре Николаевской области.

Суд в Николаевской области удовлетворил ходатайство Первомайской окружной прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 215 тысяч гривен 38-летнему жителю СМТ Врадиевка, который подозревается в распространении материалов оправдания, признания правомерной, возражения Украины, глорифификации ее участников.

Следствием установлено, что злоумышленник в период времени с апреля 2022 по декабрь 2022 через запрещенную в Украине социальную сеть «Вконтакте» распространял материалы, отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины, и публиковала на собственной странице ссылки из социальных групп, глорифицирующих представителей армии государства-агрессора.

Досудебное расследование осуществляется Первомайским районным отделом полиции при оперативном сопровождении управления Службы безопасности в области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее, Центральный районный суд Николаева арестовал без права внесения залога подозреваемого мужчины, в частности, в передаче представителям РФ координат одного из зданий Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и призывах к его уничтожению.