По состоянию на 8 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 134 100 своих военных. Украинские бойцы за минувшие сутки, 7 февраля, ликвидировали еще 910 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.
По состоянию на 8 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 134 100 своих военных. Украинские бойцы за минувшие сутки, 7 февраля, ликвидировали еще 910 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.