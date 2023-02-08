По состоянию на 8 февраля в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 134 100 своих военных. Украинские бойцы за минувшие сутки, 7 февраля, ликвидировали еще 910 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике таковы:

3 253 танка;

6458 боевых бронированных машин;

2236 артиллерийских систем;

461 реактивная система залпового огня;

228 средств противовоздушной обороны;

295 самолетов;

285 вертолетов;

5 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

18 кораблей/катеров;

1961 дрон оперативно-тактического уровня;

211 единиц специальной техники

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки, 6 февраля, ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.