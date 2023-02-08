Николаевщина вошла в пятерку областей, в которых Россия нанесла наибольшие разрушения медицинской инфраструктуре.

В список также вошли Донецкая, Харьковская, Черниговская и Киевская области, сообщает Министерство здравоохранения.

Также сложной остается ситуация с медицинской инфраструктурой в Луганской области, поскольку «Украина фактически не имеет доступа к медицинским учреждениям на этой территории и не может полноценно оценить степень разрушений».

Там добавили, что восстановление разрушенной медицинской инфраструктуры во всех областях оценивается как минимум в 6,4 миллиарда долларов. В то же время для восстановления системы здравоохранения «до лучших европейских практик» необходимо более 15 миллиардов долларов.

В Минздраве отмечают, что, несмотря на ежедневные обстрелы со стороны РФ, уже идет совместная с международными партнерами работа над восстановлением медицинской инфраструктуры. Уже создан проектный офис по восстановлению системы здравоохранения, который будет координировать внедрение реформы по восстановлению.

Напомним, экологический ущерб из-за обстрела в Николаеве оккупантами роддома №1 достигают 17,6 миллиона гривен.