Глава Николаевского облсовета, глава Консультационного центра Южного региона штаба по военнопленным Анна Замазеева побывала на встрече в Киеве, посвященной работе по реабилитации освобожденных из российского плена.

Об этом она рассказала на своей фейсбук-странице.

Николаевскую область вместе с Анной Замазеевой представляли советница главы ОВА Ольга Малярчук и глава постоянной комиссии облсовета по медицинским вопросам Ирина Шабильянова.

«Реабилитация военнопленных должна проходить в максимально комфортных условиях и с минимумом бюрократических процедур. И второе условие не менее важно первого – наши Защитники и Защитницы не должны чувствовать на себе после российских пыток еще и украинский «административный футбол»!», — отметила Анна Замазеева.

Она добавила, что на совещании в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, в частности, присутствовали министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместитель министра обороны Анна Маляр и командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко.

«К сожалению, нам по наследству досталась постсоветская система власти, в которой координация между ведомствами происходит медленно и не всегда эффективно. К счастью, сегодня в этих ведомствах работают настоящие специалисты, понимающие современные вызовы и готовые на них реагировать. Надеюсь, достаточно скоро смогу сообщить о первых конкретных результатах нашего сотрудничества, — добавила председатель облсовета.