Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда».

Фото встречи президентов Украины и Франции в своем Twitter обнародовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, в которую входит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу в наш Союз», — написала глава Еврокомиссии.

Зеленский и Макрон прибыли вместе в Брюссель из парижа, где накануне у них был общий ужин вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ожидается, что в Брюсселе Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС и выступит в Европейском парламенте. Последнее подтвердила глава Европарламента Роберта Метсола.

«Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Европейский парламент сегодня утром. Чтобы обратиться к народам Европы из Дома европейской демократии», – написала она в Twitter.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании заявил, что Россия проиграет в войне и это изменит мир.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке «столько, сколько потребуется».