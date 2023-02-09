В субботу, 4 февраля в Южноукраинске состоялось открытое первенство города по греко-римской борьбе среди младших юношей.

Об этом сообщили на странице г реко-римская Борьба Южноукраинска в Facebook.

Соревнования были организованы и проведены совместными усилиями управления молодежи, спорта и культуры Южноукраинского городского совета и общественной организации «Южноукраинская ассоциация греко-римской борьбы».

Участие в спортивном мероприятии приняли 72 юных борца – представители города Николаева, пгт Александровка, пгт Арбузинка и воспитанники секции греко-римской борьбы СК «Олимп».

— Несмотря на юный возраст участников турнира и, возможно, еще совсем несовершенную технику борьбы, в зале чувствовалась невероятная атмосфера настоящего борцовского братства, где каждый спортсмен поддерживал друг друга в его желании выиграть и утешал в случае поражения, – рассказали организаторы турнира.

Соревнования посетил народный депутат Украины Артем Черноморов, который в своем приветственном слове подчеркнул, что эти дети – в ближайшем будущем будут защищать спортивную честь нашего региона и всей страны на всеукраинских и международных соревнованиях высочайшего уровня. И что именно для полноценной жизни и будущего всех наших детей, мужественные мужчины и женщины сейчас защищают наше Государство.

Артем Черноморов перед началом соревнований передал судейской коллегии браслет, сделанный собственноручно одним из защитников Бахмута, с просьбой вручить его мужественному участнику соревнований.

— Как ни странно, но получить этот браслет, переданный защитником Бахмута, послужило мотивацией для многих участников турнира. Почти все юные спортсмены проявили в этот день жажду победы! Выбрать одного из лучших стало непростой задачей для судей. И все же за стойкость, мужество и настоящий мужской характер, проявленный в этот день на борцовском ковре, браслет получил южноукраинский борец Юркевич Назар, победитель весовой категории до 28 кг среди спортсменов 2014-2015 года рождения, - отмечается в сообщении. Юные призеры и победители соревнований в 18 весовых категориях были награждены кубками, медалями и грамотами управления молодежи, спорта и культуры Южноукраинского городского совета.

Кроме того, более взрослым питомцам южноукраинской секции греко-римской борьбы, которые по результатам своих выступлений в 2022 году вошли в состав сильнейших борцов Украины среди юношей и кадетов, Артем Черноморов подарил комплекты спортивной формы с национальной символикой Украины.