В субботу, 4 февраля в Южноукраинске состоялось открытое первенство города по греко-римской борьбе среди младших юношей.
Об этом сообщили на странице г реко-римская Борьба Южноукраинска в Facebook.
Соревнования были организованы и проведены совместными усилиями управления молодежи, спорта и культуры Южноукраинского городского совета и общественной организации «Южноукраинская ассоциация греко-римской борьбы».
Участие в спортивном мероприятии приняли 72 юных борца – представители города Николаева, пгт Александровка, пгт Арбузинка и воспитанники секции греко-римской борьбы СК «Олимп».
— Несмотря на юный возраст участников турнира и, возможно, еще совсем несовершенную технику борьбы, в зале чувствовалась невероятная атмосфера настоящего борцовского братства, где каждый спортсмен поддерживал друг друга в его желании выиграть и утешал в случае поражения, – рассказали организаторы турнира.
Соревнования посетил народный депутат Украины Артем Черноморов, который в своем приветственном слове подчеркнул, что эти дети – в ближайшем будущем будут защищать спортивную честь нашего региона и всей страны на всеукраинских и международных соревнованиях высочайшего уровня. И что именно для полноценной жизни и будущего всех наших детей, мужественные мужчины и женщины сейчас защищают наше Государство.
Артем Черноморов перед началом соревнований передал судейской коллегии браслет, сделанный собственноручно одним из защитников Бахмута, с просьбой вручить его мужественному участнику соревнований.
— Как ни странно, но получить этот браслет, переданный защитником Бахмута, послужило мотивацией для многих участников турнира. Почти все юные спортсмены проявили в этот день жажду победы! Выбрать одного из лучших стало непростой задачей для судей. И все же за стойкость, мужество и настоящий мужской характер, проявленный в этот день на борцовском ковре, браслет получил южноукраинский борец Юркевич Назар, победитель весовой категории до 28 кг среди спортсменов 2014-2015 года рождения, - отмечается в сообщении.
В субботу, 4 февраля в Южноукраинске состоялось открытое первенство города по греко-римской борьбе среди младших юношей.
Об этом сообщили на странице г реко-римская Борьба Южноукраинска в Facebook.
Соревнования были организованы и проведены совместными усилиями управления молодежи, спорта и культуры Южноукраинского городского совета и общественной организации «Южноукраинская ассоциация греко-римской борьбы».
Участие в спортивном мероприятии приняли 72 юных борца – представители города Николаева, пгт Александровка, пгт Арбузинка и воспитанники секции греко-римской борьбы СК «Олимп».
— Несмотря на юный возраст участников турнира и, возможно, еще совсем несовершенную технику борьбы, в зале чувствовалась невероятная атмосфера настоящего борцовского братства, где каждый спортсмен поддерживал друг друга в его желании выиграть и утешал в случае поражения, – рассказали организаторы турнира.
Соревнования посетил народный депутат Украины Артем Черноморов, который в своем приветственном слове подчеркнул, что эти дети – в ближайшем будущем будут защищать спортивную честь нашего региона и всей страны на всеукраинских и международных соревнованиях высочайшего уровня. И что именно для полноценной жизни и будущего всех наших детей, мужественные мужчины и женщины сейчас защищают наше Государство.
Артем Черноморов перед началом соревнований передал судейской коллегии браслет, сделанный собственноручно одним из защитников Бахмута, с просьбой вручить его мужественному участнику соревнований.
— Как ни странно, но получить этот браслет, переданный защитником Бахмута, послужило мотивацией для многих участников турнира. Почти все юные спортсмены проявили в этот день жажду победы! Выбрать одного из лучших стало непростой задачей для судей. И все же за стойкость, мужество и настоящий мужской характер, проявленный в этот день на борцовском ковре, браслет получил южноукраинский борец Юркевич Назар, победитель весовой категории до 28 кг среди спортсменов 2014-2015 года рождения, - отмечается в сообщении.