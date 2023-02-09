Деоккупированной Снигиревке передали новый коммунальный транспорт — два автобуса немецкого производства от обществ с ограниченной ответственностью «КИВ-транс» и «Агрофьюжн».

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта на своей странице в Facebook



— Новые автобусы уже работают для жителей и гостей нашей общины. Фотографии со вчерашнего мероприятия по передаче 2-х современных немецких автобусов на баланс коммунального предприятия города, – рассказал Иван Кухта.



В комментарии корреспондентам Суспільного Иван Кухта отметил, что после российской оккупации Снигиревка осталась без общественного транспорта.

— Автобусы, работавшие до войны, угнаны, их нет. Многие школьные автобусы и коммунальная техника были похищены, – сказал он.