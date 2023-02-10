Программы поддержки аграриев в 2023 году будут продлены.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду во время комитетских слушаний, сообщается на сайте Верховной Рады.

Участие в мероприятии приняли народные депутаты, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, представители Минэкономики, профильных ассоциаций, фермеры.

По словам Александра Гайду, в 2022 году прямые убытки и косвенные потери в сельском хозяйстве превысили 40 миллиардов долларов. Но украинские аграрии продолжили работу. Некоторые отрасли даже увеличили экспорт, например, молочная.

— В прошлом году мы с народными депутатами и Минагрополитики поддержали наших фермеров государственными программами, грантами, привлекали международную помощь, чтобы те, кто кормит Украину и мир могли и дальше это делать, – отметил Александр Гайду.

Во время встречи аграрии рассказали о проблемах, которые остаются и в этом году: трудности с логистикой, уменьшение объема производимой продукции и удешевление сырья, подорожание топлива, проблемы с энергоснабжением, заминирование территорий. Это все последствия полномасштабного вторжения России.

Чтобы минимизировать негативные последствия поддержки фермеров в 2023 году будет работать кредитная программа «5-7-9», на которую предусмотрено 67 миллиардов гривен, еще 1 миллиард гривен планируется направить на гранты для бизнеса, в том числе на сады и теплицы, еще 200 миллионов гривен на орошение земель.

В то же время международные партнеры – представители Агентства США по международному развитию (USAID), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине, Всемирного банка проинформировали о поддержке фермеров на этот год, чтобы больше предпринимателей могли воспользоваться этими возможностями.

В частности, планируется международная помощь на приобретение сушилок и генераторов для аграриев, поддержки животноводства и на развитие альтернативных источников электроэнергии.

— Спасибо аграриям за работу во время военного положения. Поддерживаем аграриев – поддерживаем продовольственную безопасность всего мира, – подчеркнул Александр Гайду.

Напомним, народный депутат, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду заявил, что страна-агрессор повторно блокирует работу зернового коридора — продовольственную безопасность мира под угрозой, страдают украинские агропроизводители, теряющие деньги.