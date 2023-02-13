Россия продолжает удерживать в Черном море 12 кораблей, среди них два подводных ракетоносителя, на бортах которых может быть до восьми «Калибров». Также есть большой десантный корабль.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Мы говорим о том, что враг продолжает терроризировать население Украины, находясь на этом расстоянии. Даже когда корабли прячутся от наших ударов, они способны наносить удары по всей территории Украины, – отметила она.

Кроме того, остается угроза применения береговых ракетных комплексов с территории Крыма. Идет угроза обстрелов правобережья Херсонской области, но ВСУ уничтожают технику, которую накопил враг.

За прошедшие сутки силы обороны уничтожили три установки «Град», которыми накануне обстреливали Херсон, а также четырех единиц тяжелой ствольной артиллерии. Авиация уничтожила склад боеприпасов на левобережье Херсонской области. Из-за детонации враг потерял до 15 оккупантов.

Россияне готовы к обороне и активным действиям в Запорожском направлении. Активность по направлению правобережья Херсонской области не наблюдается, хотя вдоль островов, в дельте Днепра, враг постоянно инициирует ДРГ. Оккупанты оснащают вооружением плавсредства, которые отобрали у мирных местных людей.

Напомним, в результате обстрелов в Херсонской области повреждено железнодорожное полотно, поэтому для поезда 102/101 «Киев – Херсон» финальной остановкой на этот раз станет Николаев.