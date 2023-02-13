В Европейском Союзе представили предварительные планы на десятый пакет санкций против России. Там хотят ввести ограничения против еще четырех российских банков.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

ЕС планирует ввести санкции против четырех российских банков, в том числе и Альфа-банка.

Также там хотят ввести запрет на участие граждан России в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний в ЕС. Планируется расширение и персональные санкции — в список хотят добавить около 130 человек и компаний. Это преимущественно российские военные, коллаборанты, пропагандисты, а также люди и компании, связанные с ПВК Вагнера.

Кроме того, ЕС планирует запретить покупку российского каучука и асфальта или битума (нефтепродукта). В то же время, в Россию запретят продавать грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы и другие машины, используемые в строительном секторе. Пакет также включает дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал ряд мер по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения.