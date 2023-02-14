Сегодня, 13 февраля, СБУ сообщила о задержании членов наркогруппировки, которая производила и распространяла наркотик метамфетамин на Днепропетровщине. «Бизнесмены» получали 12 миллионов гривен ежемесячно.

Информация обнародована пресс-службой ведомства.

СБУ обнаружила 8 человек, задействованных в преступных махинациях. Фигуранты наладили производственный процесс в промышленных масштабах – от получения сырья до сбыта.

Согласно результатам расследования, компоненты для наркотиков поступали из ЕС и стран Азии – привозили специальные курьеры.

Затем компоненты попадали на производство – в лаборатории, которые размещались в двух помещениях: на территории промышленного предприятия и в гаражном кооперативе.

В конце концов, готовые вещества рассыпались в пакетики и распространялись через анонимные Telegram-каналы. Клиенты наркоторговцев проживали по всей Днепропетровской области, отмечают следователи