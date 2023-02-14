Сегодня, 13 февраля, СБУ сообщила о задержании членов наркогруппировки, которая производила и распространяла наркотик метамфетамин на Днепропетровщине. «Бизнесмены» получали 12 миллионов гривен ежемесячно.
Информация обнародована пресс-службой ведомства.
СБУ обнаружила 8 человек, задействованных в преступных махинациях. Фигуранты наладили производственный процесс в промышленных масштабах – от получения сырья до сбыта.
Согласно результатам расследования, компоненты для наркотиков поступали из ЕС и стран Азии – привозили специальные курьеры.
Затем компоненты попадали на производство – в лаборатории, которые размещались в двух помещениях: на территории промышленного предприятия и в гаражном кооперативе.
В конце концов, готовые вещества рассыпались в пакетики и распространялись через анонимные Telegram-каналы. Клиенты наркоторговцев проживали по всей Днепропетровской области, отмечают следователи
Денежные средства, вырученные за продажу наркотиков, фигуранты тратили на покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Следователи СБУ провели 10 обысков в местах, связанных с фигурантами. В ходе обыска обнаружили:
К сожалению, задержаны не все члены банды – один сбежал, его разыскивают.
Гражданам объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1-2 ст. 255 (создание преступной группировки) и ч. 2-3 ст. 307 (за наркотические средства). Если суд признает вину подозреваемых, они могут оказаться за решеткой максимум на 12 лет.
Напомним, что полицейский из Тернопольской области ради прикрытия расследовал деятельность нарколаборатории, которую сам и создал.
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Сегодня, 13 февраля, СБУ сообщила о задержании членов наркогруппировки, которая производила и распространяла наркотик метамфетамин на Днепропетровщине. «Бизнесмены» получали 12 миллионов гривен ежемесячно.
Информация обнародована пресс-службой ведомства.
СБУ обнаружила 8 человек, задействованных в преступных махинациях. Фигуранты наладили производственный процесс в промышленных масштабах – от получения сырья до сбыта.
Согласно результатам расследования, компоненты для наркотиков поступали из ЕС и стран Азии – привозили специальные курьеры.
Затем компоненты попадали на производство – в лаборатории, которые размещались в двух помещениях: на территории промышленного предприятия и в гаражном кооперативе.
В конце концов, готовые вещества рассыпались в пакетики и распространялись через анонимные Telegram-каналы. Клиенты наркоторговцев проживали по всей Днепропетровской области, отмечают следователи
Денежные средства, вырученные за продажу наркотиков, фигуранты тратили на покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Следователи СБУ провели 10 обысков в местах, связанных с фигурантами. В ходе обыска обнаружили:
К сожалению, задержаны не все члены банды – один сбежал, его разыскивают.
Гражданам объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1-2 ст. 255 (создание преступной группировки) и ч. 2-3 ст. 307 (за наркотические средства). Если суд признает вину подозреваемых, они могут оказаться за решеткой максимум на 12 лет.
Напомним, что полицейский из Тернопольской области ради прикрытия расследовал деятельность нарколаборатории, которую сам и создал.