Российские оккупанты наращивают количество ракетоносителей в Черном море и активизируют воздушную разведку.

Об этом сообщил спикер ОК «Юг» Вячеслав Назаров в Telegram.

— Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку. К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа Калибр сейчас составляет 16. Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА, – сказал он.

Спикер также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предупреждала, что перерыв от одного массированного удара армии России до другой составляет до двух недель, поэтому украинцам следует готовиться к вероятным ракетным атакам врага в районе 24 февраля.

Россия устроила очередную массированную ракетную атаку по Украине 10 февраля. Силы ПВО сбили 61 из 71 вражеской ракеты.