Правительство Турции решило полностью снести и отстроить заново город Нурдаги, сильно пострадавший от землетрясения.

Об этом сообщает NTV.

Город расположен в провинции Газиантеп, сильно пострадавшей от землетрясения. Губернатор провинции Ширнака Осман Билгин рассказал, что сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы и разборы развалин. По словам Билгина, Нурдаги будет полностью снесен и отстроен заново.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 – самое сильное в стране в этом столетии. За ним последовали еще два землетрясения — магнитудой 7,7 и 7,6. Задело также соседнюю Сирию — там не могут установить точное количество жертв и говорят о более чем 4 500 погибших. Эпицентр землетрясения находился на глубине 24,1 км в провинции Газиантеп. Толчки ощутили также на Кипре, в Ливане, Израиле, Иордании и Грузии.

В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате землетрясений 6 февраля в стране погибли 31 643 человека, травмы получили 158 165 человек.

Кроме того, экономические потери от землетрясений в Турции оценивают в 84 миллиарда долларов.