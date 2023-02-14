В рамках проекта «Армия дронов» приобрели два беспилотных комплекса Raybird-3 украинского производства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, беспилотник Raybird-3 хорошо проявил во время контрнаступления в Харьковской области. Россияне пытались сбить дрон из комплекса «БУК» возле Балаклеи, но не смогли.

Украинский дрон не только спасся от атаки, но и проследил за вражеским комплексом, уехавшим на перезарядку. Далее Raybird-3 передал координаты ударившим по составу боеприпасов оккупантов артиллеристам.

Беспилотный комплекс ACS-3 (Raybird-3) разработала украинская компания «АВК «Скаэтон». Во время одного полета беспилотник весом 21 кг способен преодолеть расстояние в 2500 км, а находиться в воздухе он может почти сутки. Крейсерская скорость – 120 км/ч, максимальная скорость – 160 км/ч. Эту систему можно собрать через несколько минут без инструмента.

В зоне действий радиоэлектронной борьбы врага Raybird-3 продолжает лететь без GPS, пользуясь инерционной системой навигации.

6 сентября 2019 года Raybird-3 установил рекорд Украины по длительности непрерывного полета в течение 24 часов 31 минуты.

Напомним, что Иран уже использовал против Израиля свои дроны, которые сейчас россияне применяют в войне. Поэтому израильская сторона заинтересована в изучении опыта украинцев.