В 2022 году, за время полномасштабной войны, которая началась 24 февраля прошлого года, в Николаевской области зарегистрировано 410 уголовных правонарушений против основ национальной безопасности.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак во время своей пресс-конференции во вторник, 15 февраля, сообщают «НикВести».

Он отметил, что в течение 2021 года было совершено 9 таких правонарушений.

— В отличие от 2021 года у нас наблюдается логическое увеличение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности. Их было совершено в 2021 году 9, а в прошлом году зарегистрировано 410 уголовных правонарушений, – сказал Дмитрий Казак.

При этом Николаевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в 275 уголовных правонарушениях в сфере нацбезопасности. Расследование ведут несколько органов: 198 дел – СБУ, 53 – Национальная полиция, 24 – ДБР.

Он отметил, что из этих 410 зарегистрированных уголовных правонарушений три касаются действий, направленных на захват государственной власти, 74 — посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, три — финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменение границ территориальной или государственной границы Украины, 60 уголовных правонарушений по статье «государственная измена», коллаборационизм — 81 производство, пособничество государству-агрессору — семь уголовных правонарушений, четыре диверсии, шпионаж — одно правонарушение, препятствование законной деятельности ВСУ — 11 правонарушений, корректировщики - 31 уголовное правонарушение.

- Кроме того, отдельно от этого количества нужно обратить внимание на факты глорифификации - это 436 статья с отметкой 2, таких уголовных правонарушений зарегистрировано 256, - отметил Дмитрий Казак.

В течение 2022 года по статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность) СБУ направила 2 уголовных производства, «государственная измена» направлено 12 дел (10 с обвинительным актом, 2 с ходатайством об увольнении), коллаборационизм — 18 уголовных информации – 14 и глорификация – 57 уголовных производств.

Он также сообщил, что за прошлый год в Николаевской области зарегистрировано 2075 дел по фактам нарушения законов и обычаев войны.

— Уголовных правонарушений против безопасности мира, человечества и международного правопорядка было раньше нуля, потому что это спецфическое уголовное правонарушение, а в прошлом году было зарегистрировано 2075 уголовных правонарушений, из них на части второй, там где есть смерть, 220 правонарушений, - сказал Дмитрий Казак.

Прокурор Николаевской области сообщил, что наблюдается также увеличение количества уголовных правонарушений, совершенных умышленных убийств с 58 до 60 и тяжких телесных повреждений с 44 до 63.

При этом в 2022 году уменьшилось количество преступлений против собственности.

— В отличие от 2021 и других лет, в криминогенном плане была изменена структура, поскольку раньше превалировали уголовные правонарушения в преступлениях против собственности. Этот показатель составлял более 50%, от 50 до 60. В 2022 году этот показатель составил 35%. Преступлений против собственности было зарегистрировано четыре тысячи в 2022 году против 6 тысяч в 2021 году. Уменьшение примерно на 33%.

В прошлом году зафиксировано:

Краж 2400 против 4000 в 2021 году;

Грабежей 64 против 133;

Разбоев 8 против 20;

Требований 9 против 22;

Угонов 50 против 90;

Дорожно транспортных происшествий с потерпевшими 220 против 305, из них со смертельным исходом 46 против 54.

Ранее сообщалось, что за прошлый 2022 год в Николаевской области в суд было направлено 57 обвинительных актов по делам относительно предателей.