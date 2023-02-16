Жители Николаева, пострадавшие в результате ракетного удара 31 декабря 2022 года, получили помощь от областных властей.

— Жители Николаева, пострадавшие в результате ракетных обстрелов города 31 декабря 2022 года, получили помощь, о которой говорил ранее, – написал Ким.

По его словам, 26 пострадавшим семьям произведена выплата единовременного денежного пособия на общую сумму 336,5 тысяч гривен.

Как сообщалось, 31 декабря в 14:00 Николаев российские войска также обстреляли Николаев, разрушив 2 жилых дома. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива .