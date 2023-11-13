Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс різко розкритикував вагання західних союзників у подальшій підтримці України, наголосивши, що так Кремль знову може повірити у свою перемогу.

Як написала «Європейська правда», таку заяву він зробив у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

«Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час. Але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову», — заявив Габріелюс Ландсбергіс.

Він вважає, що Європа була спроможна тиснути так, щоби єдиний день перемоги у цій війні був у Києві і святкували українці.

«Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. Ми вже демонстрували спроможність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз час, щоб ми знову зробили це», — наголосив міністр.

Його також запитали, чи не час, на його думку, Україні почати думати про перемовини, з огляду на усі поточні обставини.

«Будь-які припинення вогню, будь-які перемовини — це шлях до дня перемоги у Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю. Тут не можна «зійтися посередині». Якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ та інші українські території — буде чітко зрозуміло, що це перемога Путіна», –—наголосив Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Литви передало Україні півтора мільйона боєприпасів у межах військової підтримки.

Також Литва планує побудувати в Бучі Київської області школу. Очікується, що її відкриття відбудеться 1 вересня 2025 року.