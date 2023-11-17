На Закарпатті спостерігається збільшення черги вантажівок на словацькому кордоні за рахунок фур із польського напрямку.

Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає «Укрінформ».

За її словами, станом на учора, 16 листопада, у нас на КПП «Ужгород» на словацькому кордоні було 900 машин.

«Ми оформлюємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася», — повідомила Вікторія Сенгетовська.

Також вона повідомила, що черга збільшується, адже фури продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону.

«З Волині, «Ягодина», їм потрібно проїхати додатково 600 кілометрів. Ті, хто не поїхали на «Краківець», мають додатково зробити коло в 300 кілометрів. Але там на польському кордоні водії стоять по два тижні в чергах, тут, на словацькому кордоні, можуть проїхати за три-чотири дні. Тому й їдуть сюди», — пояснила ситуацію Вікторія Сенгетовська.

Наразі на Закарпатській митниці очікують, що ситуація з польським кордоном вирішиться через санкції ЄС. Інакше, вважають, ця хвиля піде далі і до Польщі приєднаються також Словаччина та Угорщина.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин».

Наприкінці жовтня польські перевізники погрожували з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.