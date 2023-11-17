Конференція учасників Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, обрала сімох членів Ради Реєстру. Перше засідання відбудеться у грудні в Гаазі.

Про це повідомила пресслужба Ради Європи.

«Конференція країн-учасниць Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, зібралася на третє засідання 16 листопада та обрала сімох членів Ради Реєстру», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з 18 кандидатів (девʼять чоловіків і девʼять жінок) із чотирьох різних континентів обрано на трирічний термін (з можливістю продовження один раз) Юлію Кирпу (Україна), Норберта Вюлера (Німеччина), Кʼяру Джорджетті (Італія), Роберта Спано (Ісландія), Вейо Гейсканена (Фінляндія), Люсі Рід (США) та Александру Менжиковську (Польща).

У пресслужбі зазначили, що Рада Європи є одним з основних органів Реєстру і має вирішальне значення для його функціонування. Вона пропонуватиме правила і положення, що регулюють роботу Реєстру, і несе відповідальність за реєстрацію правомочних претензій у Реєстрі.

Також вона проведе своє перше засідання в Гаазі (Нідерланди) у грудні. На сьогодні в Реєстрі збитків для України беруть участь 43 країни та Євросоюз.

«Реєстр розташований у Гаазі, він буде реєстром доказів і позовів про відшкодування збитків або шкоди, завданих усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна міжнародно-протиправними діями росії в Україні або проти неї. Це перший крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам цієї агресії. Мета полягає в тому, щоб Реєстр міг почати отримувати позови в першому кварталі 2024 року», — додали в Раді Європи.

Нагадаємо, ще у травні, президент Польщі Анджей Дуда наголошував на тому, що необхідно створити реєстр втрат, завданих агресією Росії в Україні.

Наразі в Україні розслідуються 265 проваджень щодо воєнних злочинів РФ проти довкілля, 14 з них — за фактами екоциду.