Туреччина веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, хоча Німеччина постає проти цієї ідеї.

Як пише «Європейська правда», про це на парламентських слуханнях в Анкарі заявив міністр оборони Ясар Гулар, повідомляє Reuters.

— Ми працюємо над закупівлею. Зараз Велика Британія та Іспанія докладають зусиль, щоб переконати Німеччину, (хоча) ми не ведемо переговори з Німеччиною... Якщо це можливо, ми плануємо придбати 40 винищувачів Eurofighter Typhoon, — зазначив він.

Анкара також звернулася до Вашингтона з проханням придбати американські винищувачі F-16, хоча це замовлення було відкладено.

Раніше повідомлялося, що у парламенті Туреччини вирішили відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО через «відсутність ясності щодо питання».