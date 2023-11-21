Верховна Рада на засіданні 21 листопада призначила нового голову Фонду державного майна — ним став Віталій Коваль, який до цього очолював Рівненську ОВА.

Про призначення повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Призначення підтримали 279 народних депутатів.

Як пише «Економічна правда», Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року — очільник Рівненської ОВА.

У 2020 році Віталій Коваль був кандидатом у мери Рівного від «Слуги народу».

У 2016 році очолив громадську спілку «Рівненська обласна федерація греко-римської боротьби».

До цього, з 2006 по 2019 рік, Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ «Атлант-транс», ТОВ «Інвесттрейдсервіс», ТОВ «РГС-Логістикгруп», ТОВ «ВВВ Монтаж» та ТОВ «Санако».

А впродовж 2004-2006 років працював у кредитному департаменті «Укргазбанку».

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