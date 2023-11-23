Росіяни не мають права використовувати кошти, які отримали в Чехії, на війну в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, проінформував «Cesky rozhlas».

Він зазначив, що включення до санкційного списку держагенства РФ, яке управляє нерухомістю в Чехії призведе до того, що росіяни не зможуть використовувати гроші від оренди для вбивства українців.

«Для нас це акт самооборони. Росія веде загарбницьку війну в Україні, вона завдала нам неймовірних проблем — подивіться на вартість електроенергії та газу, яка інфляція — нам довелося подбати про півмільйона біженців і все через Путіна», — розповів Ян Ліпавський.

Він додав, що Чехія має зробити все, щоб Україна відстояла свою територіальну цілісність у війні з Росією та принцип, що кордони в Європі не можуть бути змінені силою.

Зазначається, що у переговорах щодо 12-го пакету санкцій ЄС чеська дипломатія просуває рішення з якомога сильнішим економічним тиском на Росію та пропонує, наприклад, обмеження на пересування дипломатів РФ Європою.

Нагадаємо, Уряд Чехії 15 листопада схвалив замороження всіх російських державних активів у країні.