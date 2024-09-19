Дев’ять областей України планують співпрацю зі штатами США

Протест у Вашингтоні проти російського вторгнення в Україну, архівне фото Andrew Harnik/AP

Дев‘ять українських регіонів активно ведуть переговори про співпрацю з представниками штатів у США.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

Співпраця охоплюватиме культуру, освіту, охорону здоров’я, соціальну та гуманітарну сфери. Окремо буде передбачена взаємодія між університетами, лікарнями, закладами культури, спортивними школами та реабілітаційними центрами.

За його словами, найближчим часом угоду про співпрацю підпишуть Запорізька область та штат Пенсильванія. Загалом підписані вже чотири меморандуми: між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, між Чернігівщиною та штатом Міннесота.

Нагадаємо, Зеленський подякував Данії за патронат над відбудовою Миколаєва та області.