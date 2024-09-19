Глава МЗС Польщі пропонує передати Крим під мандат ООН для проведення референдуму

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із пропозицією передати Крим під мандат Організації Об’єднаних Націй для організації «чесного референдуму»,

Про це Ростислав Сікорський заявив на nightcap дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Ростислав Сікорський підкреслив, що Крим має велике символічне значення для Росії та її лідера Володимира Путіна, тоді як для України півострів є стратегічно важливим. Він вважає, що досягти домовленостей між країнами без демілітаризації Криму неможливо.

«Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років», — зазначив Ростислав Сікорський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Японське інформагентство Kyodo News з посиланням на високопосадовця уряду повідомило, що План перемоги у війні Володимира Зеленського включатиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над Росією, а також прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності. Як пише Суспільне, у плані також наголошуватиметься на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного оборонного потенціалу. Він буде представлений під час саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці цього місяця, відзначає агенція.

Як пише Kyodo News, очікується, що Зеленський відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня і представить свій план перемоги Байдену та двом кандидатам на виборах президента США 5 листопада, віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

У липні 2024 року опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна.