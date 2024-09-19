Глава МЗС Польщі пропонує передати Крим під мандат ООН для проведення референдуму
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- Альона Коханчук
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13:17, 19 вересня, 2024
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із пропозицією передати Крим під мандат Організації Об’єднаних Націй для організації «чесного референдуму»,
Про це Ростислав Сікорський заявив на nightcap дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
Ростислав Сікорський підкреслив, що Крим має велике символічне значення для Росії та її лідера Володимира Путіна, тоді як для України півострів є стратегічно важливим. Він вважає, що досягти домовленостей між країнами без демілітаризації Криму неможливо.
«Ми могли б передати Крим під мандат ООН для підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років», — зазначив Ростислав Сікорський.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність українського плану перемоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Японське інформагентство Kyodo News з посиланням на високопосадовця уряду повідомило, що План перемоги у війні Володимира Зеленського включатиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над Росією, а також прохання про дозвіл атакувати територію Росії ракетами великої дальності. Як пише Суспільне, у плані також наголошуватиметься на необхідності інвестицій для зміцнення вітчизняного оборонного потенціалу. Він буде представлений під час саміту з президентом США Джо Байденом наприкінці цього місяця, відзначає агенція.
Як пише Kyodo News, очікується, що Зеленський відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня і представить свій план перемоги Байдену та двом кандидатам на виборах президента США 5 листопада, віцепрезидентці Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
У липні 2024 року опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна.