«Мав десяток різноманітних зустрічей»: мер Сєнкевич прозвітував про відрядження до США

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: telegram «Сєнкевич Online»

Міський голова Олександр Сєнкевич розповів деталі свого візиту до Вашингтону.

Зокрема, він повідомив, що мав десяток різних зустрічей, на яких розповідав про Миколаїв та про те, як місто живе під час повномасштабного вторгнення.

«На запрошення приймаючої сторони, взяв участь в Трансатлантичному діалозі «Сильні міста», де виступив перед мерами з Європи та Північної Америки», – написав мер.

Він зазначив, що у мерії Вашингтона під час Конференції «Doing Business in Ukraine» спілкувався про допомогу у налагодженні партнерств між громадами України та Сполучених Штатів Америки, а також про особливості та різницю в роботі муніципалітетів.

«Чому це важливо? Вкотре наголошую, що чим більше ми розповідаємо світові про Миколаїв — тим більше про нас знають і хочуть з нами будувати ділові відносини. Російський терорист витрачає шалені кошти на продукування дезінформації, саме тому подібні засідання — шанс розповісти правду про те, що коїться в Україні», – повідомив Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», фото: telegram «Сєнкевич Online»

Крім того, міський голова також розповів про позитивний досвід взаємодії з Королівством Данія, презентував Майстер-план Миколаєва, а також порушив питання відсутності питної води у місті.

«Потрібно продовжувати вибудовувати нові знайомства, які переростуть у партнерства для нашої громади. Дякую уряду США за постійну підтримку та посилення України», – додав міський голова, зазначивши, що «жодної копійки з бюджету міста на відрядження не витрачено».

Нагадаємо, конференція «Doing Business in Ukraine», у якій взяв участь міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, відбулася 25 вересня у Вашингтоні. Конференція була організована Центром стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), де поряд із Сєнкевичем виступили мер Вінниці Сергій Моргунов, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та інші.