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«Я не збирався міняти Буданова», — Зеленський спростував чутки про відставку очільника ГУР

Володимир Зеленський вручає орден Кирилу Буданову. Фото: пресслужба Адміністрації Президента України.Володимир Зеленський вручає орден Кирилу Буданову. Фото: пресслужба Адміністрації Президента України.

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про можливу відставку начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. 

Про це глава держави сказав 21 жовтня під час зустрічі з журналістами.

«Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання», — сказав Президент.

Нагадаємо, що Кирило Буданов очолює Головне управління розвідки з серпня 2020 року.

Як повідомляли раніше, що Президент України Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку. 

Крім того, Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Раніше, Президент України звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова.

 

 

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