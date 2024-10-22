«Я не збирався міняти Буданова», — Зеленський спростував чутки про відставку очільника ГУР
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- Світлана Іванченко
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17:09, 22 жовтня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про можливу відставку начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Про це глава держави сказав 21 жовтня під час зустрічі з журналістами.
«Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання», — сказав Президент.
Нагадаємо, що Кирило Буданов очолює Головне управління розвідки з серпня 2020 року.
Як повідомляли раніше, що Президент України Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку.
Крім того, Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Раніше, Президент України звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова.
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