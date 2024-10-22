«Я не збирався міняти Буданова», — Зеленський спростував чутки про відставку очільника ГУР

Володимир Зеленський вручає орден Кирилу Буданову. Фото: пресслужба Адміністрації Президента України.

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про можливу відставку начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це глава держави сказав 21 жовтня під час зустрічі з журналістами.

«Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання», — сказав Президент.

Нагадаємо, що Кирило Буданов очолює Головне управління розвідки з серпня 2020 року.

Як повідомляли раніше, що Президент України Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку.

Крім того, Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Раніше, Президент України звільнив з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Соловйова.