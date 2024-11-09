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Радник Трампа каже, що Україна має зосередитися на мирі, а не на території: «Криму більше немає»

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / AP nuotrВолодимир Зеленський і Дональд Трамп / AP nuotr

Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Браян Ланза заявив, що нова адміністрація президента буде зосереджена саме на досягненні миру в Україні, а не на поверненні усіх територій, які окупувала Росія.

Його слова передає BBC.

Він також заявив, що нова адміністрація звернеться до президента України Володимира Зеленського, аби той надав свою версію «реалістичного бачення миру».

«І якщо президент Зеленський сяде за стіл переговорів і скаже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він покаже нам, що несерйозно ставиться до цього. Криму більше немає», — сказав Браян Ланза.

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Він також заявив, що якщо для України пріоритет — повернути Крим і «змусити американських солдатів воювати, щоб його повернути», то ви «самі собою».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп припускає можливість переговорів найближчим часом з президентом РФ Володимиром Путіним.

А до цього президент РФ під час виступу на дискусійному клубі «Валдай» також заявив, що готовий на діалог із новим президентом США. Володимир Путін зазначив, що міг би й сам зателефонувати Дональду Трампу, але не робить цього, бо чекає першого дзвінка від нього.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обіцянку новообраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася з новообраним Президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови вони обговорили оборону та Україну.

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