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Зеленський прокоментував мирну ідею Трампа: Швидке закінчення війни — це втрати

Зеленський на саміті в Будапешті. Фото: Getty ImagesЗеленський на саміті в Будапешті. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті 7 листопада. 

Повідомляє видання «Українська правда».

«Я впевнений, що швидке закінчення війни — це втрати… якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває. Треба трішечки часу», — сказав Зеленський.

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Зеленський зазначив, що ще не говорив про це з Трампом, але вислухає відповідні пропозиції нового президента США згодом. 

«Одне зрозуміло мені, що він дійсно хоче закінчення», — наголосив український лідер.

Раніше повідомлялось, в разі якщо Дональда Трампа оберуть на посаду президента США, він може виступити з ініціативою замороження конфлікту між Росією та Україною по нинішній лінії фронту.

Вибори 47-го президента США

6 листопада у США закінчилося голосування на президентських виборах — останні виборчі дільниці закрили на Алясці. Ще до оголошення офіційних результатів Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів. Республіканець набрав 240 голосів, а демократка Камала Гарріс — 213.

Під час виступу у Флориді Трамп вже зробив низку заяв. Зокрема він запевнив, що планує зупинити всі війни у світі.

Трампа з перемогою вже привітали низка лідерів країн: президент Франції Емануель Макрон, премʼєри Угорщини Віктор Орбан та Ізраїлю ​​Біньямін Нетаньягу. Вперше прокоментували результати виборів у США в Китаї, висловивши надію на подальші мирні та взаємовигідні відносини.

З перемогою на виборах президента США Дональда Трампа привітав і Володимир Зеленський. Він зазначив, що сподівається на втілення у життя підходу «мир через силу» для справедливого завершення війни в Україні.

Також віце-президентка Камала Гарріс зателефонувала Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах. 

А от в Росії вітати Трампа із перемогою поки не спішать. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вітатиме їх лідер нового президента, бо «США недружньою країною».

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп офіційно переміг на виборах, отримавши 277 голосів виборників при необхідних 270. 

Крім того, статки десяти найбагатших людей світу різко зросли на 63,5 мільярда доларів після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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