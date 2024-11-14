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Чоловіків з туберкульозом та ВІЛ можуть мобілізувати, однак є виключення

Чоловіків з туберкульозом та ВІЛ можуть мобілізувати, однак є виключення. Фото: ГенштабЧоловіків з туберкульозом та ВІЛ можуть мобілізувати, однак є виключення. Фото: Генштаб

Чоловіків, які хворіють на вірус імунодефіциту людини або туберкульоз, можуть мобілізувати. Однак фахівці мають оцінити кожен випадок окремо.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, пише «Українська правда. Життя».

За його словами, основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно правових актів.

«Кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань», — говорить Дмитро Лазуткін.

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Придатність до служби чоловіків, які мають ВІЛ чи туберкульоз, визначається за тим, як захворювання впливає на здатність виконувати військові завдання. 

Наразі людей із безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції або стабільною хворобою можуть визнати придатними до військової служби та виконання бойових завдань. Однак є винятки — люди на стадії імунної субкомпенсації при ВІЛ придатні до служби лише в тилових частинах, де не потрібно виконувати бойові завдання.

Чоловіки, які мають імунну декомпенсацію, не придатні до військової служби і мають бути виключеними з військового обліку.

Речник Міноборони також зазначив, що для осіб із туберкульозом передбачені чіткі критерії й департамент охорони здоров’я їх прописував дуже ретельно

«Активний туберкульоз принаймні легень з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини автоматично робить людину непридатною до військової служби. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки», — сказав Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, у Верховній Раді немає дискусії щодо чергового зниження віку для мобілізації, хоч питання про це надходять від партнерів. Там пояснюють, що люди, молодші за 25 років, відбудовуватимуть країну.

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