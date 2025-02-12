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Членство в НАТО та повернення до кордонів 2014 року нереалістичне для України, — глава Пентагону

Міністр оборони США Піт Геґсет. Фото: EPA/UPGМіністр оборони США Піт Геґсет. Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що членство України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року — нереалістичні сценарії мирного врегулювання війни. Він переконаний, що це спричинить ще більше страждань та кровопролиття.

Про це він сказав на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. 

«Переслідування цієї ілюзорної мети лише продовжить війну і викличе більше страждань», — впевнений він. 

За словами глави Пентагону, замість перспективи вступу до Альянсу Україна має отримати надійні гарантії безпеки, які не дозволять війні відновитися. Він підкреслив, що США не вводитимуть свої війська в Україну, а Європа має взяти на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

«Якщо ці війська будуть розгорнуті в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті в рамках місії, що не входить до НАТО, і на них не повинна поширюватися стаття 5. Також повинен бути надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення», — заявив Піт Геґсет.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО. 

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