Трамп не назвав Україну рівноправним учасником мирних переговорів

Дональд Трамп, фото: oxu.az

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, чи вважає Україну рівноправним учасником переговорів про мир.

Під час пресконференції в Овальному кабінеті він заявив, що війна була помилкою та її потрібно завершити.

— Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати, — заявив Дональд Трамп.

На запитання, чи має президент України Володимир Зеленський поступитися територією заради припинення війни, Дональд Трамп відповів ухильно.

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— Йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м’яко кажучи, не надто високі, — сказав він.

При цьому Дональд Трамп заперечив можливість того, що участь Володимира Зеленського у переговорах можуть заморозити.

Мирні переговори

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».